Зеленский подписал закон об урегулировании украинского гражданства для супругов ВСУ 3.02.2025, 20:53

Владимир Зеленский

Указ облегчает получение гражданства женам или мужьям военных ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12032, который облегчает получение украинского гражданства женам или мужьям военных ВСУ.

Об этом указано на сайте Верховной Рады.

Законопроект в начале января был поддержан 270 народными депутатами.

Он предлагает предоставить женам и мужьям военнослужащих Украины право подать декларацию об отказе от иностранного гражданства при приобретении украинского гражданства.

Это же право распространяется на супругов погибших военных.

Документ также предусматривает:

квоты для воссоединения семей: установление квот иммиграции для иностранцев, которые хотят воссоединиться с военнослужащими.

возобновление гражданства: возможность для иностранцев, которые защищали Украину, восстановить украинское гражданство.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект будет способствовать реализации права на гражданство для супругов защитников Украины.

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