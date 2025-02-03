В Беларуси создали средство, продлевающее срок службы шин

В Беларуси создали средство, продлевающее срок службы шин4
- 3.02.2025, 21:03
Продукт уже проходит испытания.
Специальный защитный воск для шин, способствующий продлению их срока службы, создали в Беларуси, пишет портал «Нефтехимия».
Средство «для молодости шин» стало совместным проектом Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой, ОАО «Нафтан», ООО «Центр инновационных технологий», ОАО «Завод горного воска» и ОАО «Белшина».
Курирует проект Научно-исследовательский институт физико-химических проблем Белорусского государственного университета.
С 2023 года велись испытания пилотного лабораторного образца продукта на «Белшине».
Спустя полгода стартовали промышленные испытания бимодального воска. К ним в Бобруйске приступили в декабре 2024 года.
«На сегодня весь комплекс испытаний завершен. И уже можно с уверенностью говорить о том, что образец отечественного воска отвечает заявленным требованиям», – пояснили на предприятии.
Ранее подобный бимодальный воск покупали за рубежом. Его выпускают в Китае, Нидерландах и Италии.