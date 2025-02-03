В Беларуси создали средство, продлевающее срок службы шин 4 3.02.2025, 21:03

Продукт уже проходит испытания.

Специальный защитный воск для шин, способствующий продлению их срока службы, создали в Беларуси, пишет портал «Нефтехимия».

Средство «для молодости шин» стало совместным проектом Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой, ОАО «Нафтан», ООО «Центр инновационных технологий», ОАО «Завод горного воска» и ОАО «Белшина».

Курирует проект Научно-исследовательский институт физико-химических проблем Белорусского государственного университета.

С 2023 года велись испытания пилотного лабораторного образца продукта на «Белшине».

Спустя полгода стартовали промышленные испытания бимодального воска. К ним в Бобруйске приступили в декабре 2024 года.

«На сегодня весь комплекс испытаний завершен. И уже можно с уверенностью говорить о том, что образец отечественного воска отвечает заявленным требованиям», – пояснили на предприятии.

Ранее подобный бимодальный воск покупали за рубежом. Его выпускают в Китае, Нидерландах и Италии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com