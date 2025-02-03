Латвия передала Украине 100 FPV-дронов 3.02.2025, 21:20

Один такой беспилотник может уничтожить вражескую военную технику на миллионы долларов.

Украинские военные получили от Латвии 100 FPV-дронов в рамках общественной благотворительной инициативы «Беспилотники для ВСУ». Об этом сообщило посольство Украины в Латвии в Facebook 3 февраля.

В сообщении говорится, что в посольстве состоялось мероприятие с участием парламентского секретаря министерства иностранных дел Латвии Даце Мелбарде, посла Украины Анатолия Куцевола и главы благотворительного фонда Ziedot.lv Руты Диманте, в рамках которого анонсировали предоставление Украине 100 FPV-дронов латвийского производства.

При координации посольства Украины в Латвии эти беспилотники передадут непосредственно двум украинским военным частям – 21-й бригаде Вооруженных сил Украины и бригаде Национальной гвардии Украины «Лють».

Денежные средства, на которые приобрели дроны, собрали, в частности, во время благотворительной инициативы главы МИД Латвии Байбы Браже, которая в мае 2024 года пробежала Рижский полумарафон, призвав общество пожертвовать на беспилотники.

Проект реализуют в сотрудничестве с посольством Украины в Латвии и латвийским благотворительным фондом Ziedot.lv, на сегодняшний день он собрал примерно €130 тыс.

«Приобретение одного такого беспилотника может уничтожить вражескую военную технику на миллионы долларов. Таким образом, мы поможем украинским защитникам наносить поражения живой силе и технике российских оккупантов, поддерживая при этом экономику Латвии и местных производителей беспилотников», – заявил Куцевол.

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