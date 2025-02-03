Когда ждать появления в Беларуси 5G 9 3.02.2025, 21:29

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В Минсвязи рассказали.

Можно ли потребовать снизить плату за тарифный план у мобильного оператора, если телефон ловит 4G только в Минске, а при выезде за МКАД переходит на более медленный 3G? На этот вопрос в эфире СТВ ответила начальница управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик.

Инна Гаврильчик напомнила, что в законе о защите прав потребителей говорится, что в связи с некачественной услугой можно требовать уменьшения стоимости.

На это ведущая программы «По существу» Алена Сырова поинтересовалась, можно ли в таком случае потребовать снизить плату за тарифный план у мобильного оператора, если телефон не везде тянет высокоскоростной интернет, пишет «Зеркало».

— Условно: у меня тарифный план 30 рублей в месяц. Я плачу за высокоскоростной интернет, 4G у меня. <…> Но вот сейчас оно есть, а через 20 минут и в другой точке будет 3G. Не говоря уже о выезде за МКАД или куда-то в регион. Я как потребитель плачу за более качественную услугу, но получаю на выходе то, что получаю. <…> То есть я тогда вполне могу пойти и написать жалобу и требовать оплату более низкую, поскольку у меня преимущественно 3G? И как мне это доказать? — спросила Сырская.

Инна Гаврильчик объяснила, что к оператору клиент имеет право обратиться по любому случаю, если посчитает, что услуга оказана некачественно:

— Но вы совершенно правы — вопрос в том, как это доказать. Возможно, сделать скриншоты экрана, где будет высвечиваться, какая у вас была связь. Возможно, взять распечатку звонков, что вы звонили, а было сообщено, что, например, абонент недоступен.

По словам начальницы управления, при обращении потребителя оператор связи в любом случае обязан провести проверку качества — это бесплатно и проводится силами самого оператора.

— И вот тогда делаются замеры, возможно, используются результаты работы выездных станций, в которых проверялся сигнал в определенное время. И если, например, какой-то недостаток подтвердился, потребитель вправе требовать соразмерного уменьшения стоимости услуг, — объяснила Гаврильчик.

А начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Минсвязи Дмитрий Корзун рассказал, когда в Беларуси может появиться и 5G.

— У нас все документы, которые введут эту технологию, подготовлены. Мы, по сути дела, сейчас просто ожидаем решения, — заявил он, добавив, что пресловутое решение о внедрении 5G может быть принято уже в первом квартале 2025 года.

Что касается уже существующего LTE, к 2030 году планируется увеличить скорость передачи данных: до 70 Мбит/с в линии к абоненту от базовой станции в Минске, до 60 Мбит/с — в областных центрах, а на всей остальной территории Беларуси — не менее 30 Мбит/с.

— Если это будет реализовано, а это будет реализовано, то тогда, собственно говоря, затруднений со связью у нас не будет. И я хотел бы анонсировать, что точно такие же требования, но цифры на порядок больше, сделаны для сети пятого поколения, — добавил Корзун.

Напомним, в ноябре 2024 года министр связи и информатизации Константин Шульган заявил, что вопрос с 5G в Беларуси уже четко определен.

— Он требует только юридического оформления в виде указа президента. Проект уже проходит последний этап согласования. Я думаю, в ближайшем будущем приступим к его исполнению, — сообщил министр.

Также в Беларуси еще есть резерв по развитию 4G, и этот вопрос также обсуждается с операторами.

Сеть 5G тестировали в Беларуси еще четыре года назад — в индустриальном парке «Великий камень», на станциях метро Минска и в Национальном аэропорту. С тех пор 5G запустили в Латвии, Узбекистане и других странах.

В конце 2023 года высокопоставленные чиновники, руководители и эксперты из государственных органов и профильных организаций пришли к выводу, что сеть 5G можно отнести к стратегическим проектам Беларуси.

Премьер-министр Роман Головченко летом 2024 года говорил, что строительство сетей связи пятого поколения — в числе приоритетных задач в сфере информационно-коммуникационных технологий.

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