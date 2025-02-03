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«Впереди нас шли корейцы, но я их видел только мертвых»

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  • 3.02.2025, 21:42
  • 5,704
«Впереди нас шли корейцы, но я их видел только мертвых»

Российский пленный рассказал о потерях военных КНДР.

Злобин Андрей Валерьевич из 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады армии РФ попал в плен к украинским десантникам в селе Махновка Курской области.

В 2023-м году Злобин поехал в лес за дровами. Нарубил, привез домой. Карательная система России приговорила Злобина к 3,5 годам заключения и лишили офицерского звания, которое получил в университете. Мужчина отсидел почти год, пока в апреле 2024-го не приехали рекрутеры в армию РФ.

Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины в своем телеграм-канале.

«Подписал контракт, обещали, что буду «чистый» - не судимый. Уверяли, что полгода послужу и отпустят» - говорит Злобин.

За время войны Злобин участвовал в боевых действиях и на территории Украины. Был в Донецкой области. Получил несколько ранений. После лечения попал на Курщину.

«Нас отправили держать укрепрайон возле Махновки. Заняли подвалы, никто нас долго не менял, связи не было. В один день нас прямо в подвале взяли в плен ваши ребята» - жалуется Злобин.

«Впереди нас шли корейцы, но я их видел только мертвых. Много. На улицах лежали», - заверил пленный.

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