Госсекретарь США стал исполняющим обязанности директора USAID 3.02.2025, 22:01

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Марко Рубио

Администрация Трампа намерена объединить USAID с Госдепом США.

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил в понедельник, что он исполняет обязанности директора USAID (U.S. Agency for International Development — Агентства США по международному развитию) после того, как Илон Маск, которому поручено реформировать федеральное правительство, заявил, что президент Дональд Трамп подписал указ о закрытии агентства. В настоящее время Рубио находится в Сальвадоре — его второй остановке в путешествии по Центральной Америке.

Агентство распределяет миллиарды долларов в качестве помощи неправительственным организациям, группам помощи и некоммерческим организациям по всему миру на гуманитарные цели. Сообщается, что администрация Трампа намерена объединить Агентство США по международному развитию (USAID) с Государственным департаментом США.

Рубио подтвердил эту новость, заявив, что USAID «должно реагировать на политические директивы Госдепартамента, но оно отказывается это делать».

В день вступления в должность президента Дональд Трамп заморозил помощь USAID иностранным государствам на 90 дней, чтобы провести ревизию программ на соответствие «американским ценностям» и целям внешней политики США. После этого сотрудники USAID в Украине начали получать приказы остановить всю работу.

По данным CNN, в Вашингтоне штаб-квартира USAID была закрыта на весь день, а сотрудникам было отправлено электронное письмо с просьбой оставаться дома.

Логотипы и фотографии его гуманитарной работы были сорваны со стен зданий. А его веб-сайт и аккаунты в социальных сетях были затемнены, замененные сокращенной версией его веб-страницы на веб-сайте Госдепартамента.

«В USAID наступил апокалипсис», — заявил один из сотрудников USAID.

Международное агентство по оказанию помощи оказалось под прицелом усилий Трампа и Маска по реформированию федерального правительства. Трамп и его союзники заявили, что агентство, созданное Конгрессом как независимый орган, является откровенно партийным. Демократы отвергли это утверждение и заявили, что у Трампа нет полномочий расформировать агентство.

Законодатели и сотрудники гуманитарных организаций готовились к тому, что Трамп полностью закроет агентство и передаст его под эгиду Госдепартамента.

USAID был создан в 1961 году при администрации президента Джона Ф. Кеннеди и является гуманитарным подразделением правительства США. Ежегодно он распределяет миллиарды долларов по всему миру в целях борьбы с нищетой, лечения болезней и реагирования на голод и стихийные бедствия. Он также содействует построению и развитию демократии, поддерживая неправительственные организации, независимые СМИ и социальные инициативы.

По словам официальных лиц, USAID является ключевым инструментом США для развития отношений с сообществами по всему миру, отмечая, что национальная безопасность США строится на основе «трех столпов D»: обороны, дипломатии и развития, возглавляемых соответственно Министерством обороны, Государственным департаментом и USAID.

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