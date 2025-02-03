закрыть
3 февраля 2025, понедельник, 22:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Госсекретарь США стал исполняющим обязанности директора USAID

  • 3.02.2025, 22:01
  • 1,014
Госсекретарь США стал исполняющим обязанности директора USAID
Марко Рубио

Администрация Трампа намерена объединить USAID с Госдепом США.

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил в понедельник, что он исполняет обязанности директора USAID (U.S. Agency for International Development — Агентства США по международному развитию) после того, как Илон Маск, которому поручено реформировать федеральное правительство, заявил, что президент Дональд Трамп подписал указ о закрытии агентства. В настоящее время Рубио находится в Сальвадоре — его второй остановке в путешествии по Центральной Америке.

Агентство распределяет миллиарды долларов в качестве помощи неправительственным организациям, группам помощи и некоммерческим организациям по всему миру на гуманитарные цели. Сообщается, что администрация Трампа намерена объединить Агентство США по международному развитию (USAID) с Государственным департаментом США.

Рубио подтвердил эту новость, заявив, что USAID «должно реагировать на политические директивы Госдепартамента, но оно отказывается это делать».

В день вступления в должность президента Дональд Трамп заморозил помощь USAID иностранным государствам на 90 дней, чтобы провести ревизию программ на соответствие «американским ценностям» и целям внешней политики США. После этого сотрудники USAID в Украине начали получать приказы остановить всю работу.

По данным CNN, в Вашингтоне штаб-квартира USAID была закрыта на весь день, а сотрудникам было отправлено электронное письмо с просьбой оставаться дома.

Логотипы и фотографии его гуманитарной работы были сорваны со стен зданий. А его веб-сайт и аккаунты в социальных сетях были затемнены, замененные сокращенной версией его веб-страницы на веб-сайте Госдепартамента.

«В USAID наступил апокалипсис», — заявил один из сотрудников USAID.

Международное агентство по оказанию помощи оказалось под прицелом усилий Трампа и Маска по реформированию федерального правительства. Трамп и его союзники заявили, что агентство, созданное Конгрессом как независимый орган, является откровенно партийным. Демократы отвергли это утверждение и заявили, что у Трампа нет полномочий расформировать агентство.

Законодатели и сотрудники гуманитарных организаций готовились к тому, что Трамп полностью закроет агентство и передаст его под эгиду Госдепартамента.

USAID был создан в 1961 году при администрации президента Джона Ф. Кеннеди и является гуманитарным подразделением правительства США. Ежегодно он распределяет миллиарды долларов по всему миру в целях борьбы с нищетой, лечения болезней и реагирования на голод и стихийные бедствия. Он также содействует построению и развитию демократии, поддерживая неправительственные организации, независимые СМИ и социальные инициативы.

По словам официальных лиц, USAID является ключевым инструментом США для развития отношений с сообществами по всему миру, отмечая, что национальная безопасность США строится на основе «трех столпов D»: обороны, дипломатии и развития, возглавляемых соответственно Министерством обороны, Государственным департаментом и USAID.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов