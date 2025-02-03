Белорус, выбранный под рекордно высоким номером на драфте НХЛ, вызван «Чикаго» 3.02.2025, 22:05

Артем Левшунов

Нынешний сезон 19-летний защитник проводит в фарм-клубе чикагского клуба.

Летом Артем Левшунов был выбран «Чикаго Блэкхокс» под общим вторым номером – это рекорд для наших соотечественников. Нынешний сезон 19-летний защитник проводит в фарм-клубе «Чикаго» «Рокфорд Айсхогс». За эту команду в чемпионате АХЛ он провел 38 матчей и набрал 13 (3+10) очков.

Поскольку в первенстве АХЛ сейчас пауза, связанная с «матчем звезд», некоторых игроков поднимают из фарм-клубов в основные команды. Так случилось с голкипером Алексеем Колосовым в «Филадельфии», а сегодня стало известно, что и «Чикаго» дал Левшунову возможность потренироваться с основой.

Правда, выпускать на лед Артема пока не планируют. «Хотя мы не ожидаем, что он сыграет во время своего вызова, мы уверены, что этот опыт будет положительным для Арти, поскольку он продолжит свой путь развития», – сказал генменеджер «Черных ястребов» Кайл Дэвидсон.

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