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Еврокомиссия выделила €3 млн для поддержки журналистов из Беларуси и РФ

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  • 3.02.2025, 22:23
Еврокомиссия выделила €3 млн для поддержки журналистов из Беларуси и РФ

Речь идет о журналистах, которые работают из стран Евросоюза.

Еврокомиссия объявила о конкурсе проектов в поддержку независимых журналистов и СМИ из Беларуси и РФ, которые работают из стран Евросоюза.

Сообщение об этом опубликовано на сайте Еврокомиссии.

В ходе конкурса отобранные проекты получат финансовую поддержку на сумму около €3 млн.

«Основная цель — поддержать создание общеевропейской платформы или сети медиацентров, способствующих плюралистической медиасреде. Важное внимание уделяется тому, чтобы независимые журналисты и СМИ могли продолжать производить контент и распространять его среди своей аудитории без редакционного вмешательства», — говорится в сообщении.

Предыдущий подобный конкурс проходил в 2023 году.

По данным ЕК, только в 2024 году около 1,5 тыс. независимых журналистов и редакций из Беларуси и РФ были вынуждены покинуть свои страны и переехать в страны ЕС.

Государственные органы, международные организации, НПО и исследовательские центры могут подавать заявки на этот конкурс до 14 марта 2025 года.

В 2023 году Еврокомиссия провела конкурс по поддержке независимых журналистов и медиа из Беларуси и РФ, в рамках которого было выделено €2,2 млн.

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