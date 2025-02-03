закрыть
3 февраля 2025, понедельник, 22:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Горячая линия» по автохламу пройдет в Беларуси

2
  • 3.02.2025, 22:39
«Горячая линия» по автохламу пройдет в Беларуси
Иллюстративное фото

Куда звонить, чтобы из двора убрали груду металла?

Сообщить о стоящем во дворе заброшенном автомобиле можно будет на горячую линию Комитета госконтроля.

«С 4 по 5 февраля контрольное ведомство проведет горячую линию по вопросам организации работы с неэксплуатируемыми автомобилями, оставленными во дворах жилых домов и на других территориях», - сообщает КГК.

Обратиться на горячую линию — по короткому номеру 191 — можно будет с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

«Также сообщения о таких фактах (с указанием адреса и фотоподтверждением) можно высылать в чат-бот телеграмм-канала Комитета государственного контроля», - добавили там.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов