«Горячая линия» по автохламу пройдет в Беларуси 2 3.02.2025, 22:39

Иллюстративное фото

Куда звонить, чтобы из двора убрали груду металла?

Сообщить о стоящем во дворе заброшенном автомобиле можно будет на горячую линию Комитета госконтроля.

«С 4 по 5 февраля контрольное ведомство проведет горячую линию по вопросам организации работы с неэксплуатируемыми автомобилями, оставленными во дворах жилых домов и на других территориях», - сообщает КГК.

Обратиться на горячую линию — по короткому номеру 191 — можно будет с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

«Также сообщения о таких фактах (с указанием адреса и фотоподтверждением) можно высылать в чат-бот телеграмм-канала Комитета государственного контроля», - добавили там.

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