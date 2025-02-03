«Горячая линия» по автохламу пройдет в Беларуси

«Горячая линия» по автохламу пройдет в Беларуси2
- 3.02.2025, 22:39
Куда звонить, чтобы из двора убрали груду металла?
Сообщить о стоящем во дворе заброшенном автомобиле можно будет на горячую линию Комитета госконтроля.
«С 4 по 5 февраля контрольное ведомство проведет горячую линию по вопросам организации работы с неэксплуатируемыми автомобилями, оставленными во дворах жилых домов и на других территориях», - сообщает КГК.
Обратиться на горячую линию — по короткому номеру 191 — можно будет с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
«Также сообщения о таких фактах (с указанием адреса и фотоподтверждением) можно высылать в чат-бот телеграмм-канала Комитета государственного контроля», - добавили там.