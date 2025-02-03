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В Ровно задержали российских агентов

  • 3.02.2025, 22:51
В Ровно задержали российских агентов

Они готовили теракт возле отделения полиции.

В Ровно сотрудники СБУ задержали двух российских агентов по подозрению в подготовке теракта возле здания районного управления полиции.

Правоохранители уточняют, что двое мужчин должны были оставить возле здания полиции замаскированное в сумке самодельное взрывное устройство.

В момент закладки взрывчатки ее планировали взорвать с помощью вызова на мобильный телефон, который был подключен к устройству.

Также сообщается, что теракт должен был произойти в тот момент, когда возле здания полиции находилось много правоохранителей, а сами агенты еще находились возле взрывного устройства.

«Таким образом, россияне планировали убить максимальное количество сотрудников полиции и рядовых граждан и одновременно ликвидировать исполнителей теракта как „лишних“ свидетелей», — объяснили в СБУ.

Подозреваемых задержали в тот момент, когда они пытались заложить взрывчатку возле здания полиции. У них изъяли сумку с самодельным взрывным устройством и дополнительными средствами скрытого наблюдения, к которым имели доступ спецслужбы РФ.

Как отметили в СБУ, задержанными оказались двое 19-летних парней, которые хотели «быстро заработать». После прибытия в Ровно они получили от оккупантов координаты, где находилось взрывное устройство.

Злоумышленникам планируют сообщить о подозрении за покушение на совершение теракта. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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