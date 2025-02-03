закрыть
3 февраля 2025, понедельник, 23:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Врач рассказал, как избавиться от головной боли без таблеток

  • 3.02.2025, 23:01
Врач рассказал, как избавиться от головной боли без таблеток

Нужно всего несколько минут времени.

Что делать, если разболелась голова, а таблеток под рукой нет. О том, как справиться с недомоганием, рассказал врач Александр Шишонин, пишет Aif.by.

Метод, который предлагает доктор, основан на точечном массаже. Такая техника используется в традиционной китайской медицине.

Все, что нужно для избавления головной боли, – это ваши ладонь, пальцы и несколько минут времени.

«Этот массаж активирует специальную точку на теле человека. Он помогает расслабить напряженные мышцы и улучшить кровообращение. Таким образом снижается и головная боль», – отметил Александр Шишонин.

Точка хэ-гу располагается в центре треугольника на руке между костями большого и указательного пальцев. Нажатие на нее быстро снимает головную боль.

«Массировать ее нужно по 10 секунд на правой и левой руках. Делать это следует достаточно сильно, чтоб чувствовалась боль», – объясняет врач.

По его словам, массаж определенных точек стимулирует нервные окончания. Это помогает организму расслабиться и избавиться от головной боли.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов