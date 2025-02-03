Врач рассказал, как избавиться от головной боли без таблеток 3.02.2025, 23:01

Нужно всего несколько минут времени.

Что делать, если разболелась голова, а таблеток под рукой нет. О том, как справиться с недомоганием, рассказал врач Александр Шишонин, пишет Aif.by.

Метод, который предлагает доктор, основан на точечном массаже. Такая техника используется в традиционной китайской медицине.

Все, что нужно для избавления головной боли, – это ваши ладонь, пальцы и несколько минут времени.

«Этот массаж активирует специальную точку на теле человека. Он помогает расслабить напряженные мышцы и улучшить кровообращение. Таким образом снижается и головная боль», – отметил Александр Шишонин.

Точка хэ-гу располагается в центре треугольника на руке между костями большого и указательного пальцев. Нажатие на нее быстро снимает головную боль.

«Массировать ее нужно по 10 секунд на правой и левой руках. Делать это следует достаточно сильно, чтоб чувствовалась боль», – объясняет врач.

По его словам, массаж определенных точек стимулирует нервные окончания. Это помогает организму расслабиться и избавиться от головной боли.

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