Врач рассказал, как избавиться от головной боли без таблеток
- 3.02.2025, 23:01
Нужно всего несколько минут времени.
Что делать, если разболелась голова, а таблеток под рукой нет. О том, как справиться с недомоганием, рассказал врач Александр Шишонин, пишет Aif.by.
Метод, который предлагает доктор, основан на точечном массаже. Такая техника используется в традиционной китайской медицине.
Все, что нужно для избавления головной боли, – это ваши ладонь, пальцы и несколько минут времени.
«Этот массаж активирует специальную точку на теле человека. Он помогает расслабить напряженные мышцы и улучшить кровообращение. Таким образом снижается и головная боль», – отметил Александр Шишонин.
Точка хэ-гу располагается в центре треугольника на руке между костями большого и указательного пальцев. Нажатие на нее быстро снимает головную боль.
«Массировать ее нужно по 10 секунд на правой и левой руках. Делать это следует достаточно сильно, чтоб чувствовалась боль», – объясняет врач.
По его словам, массаж определенных точек стимулирует нервные окончания. Это помогает организму расслабиться и избавиться от головной боли.