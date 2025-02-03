ВСУ уничтожили 10 тысяч танков и 77 тяжелых огнеметных систем россиян с 2022 года 3.02.2025, 23:26

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ.

Планомерная и профессиональная работа украинских защитников по уничтожению российских танков и боевых бронированных машин заставила оккупантов значительно ограничить использование тяжелой техники во время штурмовых действий. Акцент на развитие беспилотных систем позволил украинским ударным БпЛА эффективно поражать вражескую технику на значительных расстояниях.

Так, в частности, с начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины обезвредили почти 10 тысяч танков и 77 тяжелых огнеметных систем российского агрессора.

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