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Reuters: США возобновили поставки оружия Украине

  • 3.02.2025, 23:55
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Reuters: США возобновили поставки оружия Украине

Поставки возобновились на выходных.

Поставки оружия США в Украину были ненадолго приостановлены, но в выходные они возобновились, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника. Все это время в администрации Трампа идет обсуждение политики в отношении Украины.

По словам двух источников, поставки возобновились после того, как Белый дом отказался от своего первоначального намерения относительно прекращения какой-либо помощи Украине.

Американский чиновник сообщил, что внутри администрации Трампа нет единодушного мнения в вопросе помощи Украине в военных действиях оружием из запасов США.

Остановка поступления американского оружия помешала бы противостоянию Киева российскому вторжению и поставила бы его в менее выгодную позицию во время мирных переговоров.

В последние месяцы своего пребывания в должности Байден одобрил передачу Украине оружия из запасов армии США более чем на миллиард долларов, а с учетом будущих контрактов на производство – на значительно большую сумму.

С тех пор как Дональд Трамп вступил в должность, не было объявлено ни одного пакета. Однако одобренная Джо Байденом военная помощь будет поступать еще несколько месяцев.

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