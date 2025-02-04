Кит Келлог официально стал спецпредставителем Трампа по Украине и России 4.02.2025, 1:00

Кит Келлог

Президент США подписал указ.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 3 февраля, подписал указ о назначении генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога специальным представителем по вопросам Украины и России.

Об этом сообщила корреспондент «Голоса Америки» Екатерина Лисунова из Белого дома.

«Мы достигли значительного прогресса в отношениях между Россией и Украиной», — заявил Трамп, не вдаваясь в подробности.

Ожидается, что спецпредставитель Трампа Кит Келлог приедет в Украину для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«После визита Келлог поедет на переговоры в Европу, а затем должен принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности», — отмечает источник.

Ранее президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press отметил, что получил сигналы, что американская команда впоследствии приедет в Украину, в частности, Кит Келлог, но он еще не знает четкой даты визита.

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