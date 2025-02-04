закрыть
4 февраля 2025, вторник, 2:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кит Келлог официально стал спецпредставителем Трампа по Украине и России

  • 4.02.2025, 1:00
Кит Келлог официально стал спецпредставителем Трампа по Украине и России
Кит Келлог

Президент США подписал указ.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 3 февраля, подписал указ о назначении генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога специальным представителем по вопросам Украины и России.

Об этом сообщила корреспондент «Голоса Америки» Екатерина Лисунова из Белого дома.

«Мы достигли значительного прогресса в отношениях между Россией и Украиной», — заявил Трамп, не вдаваясь в подробности.

Ожидается, что спецпредставитель Трампа Кит Келлог приедет в Украину для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«После визита Келлог поедет на переговоры в Европу, а затем должен принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности», — отмечает источник.

Ранее президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press отметил, что получил сигналы, что американская команда впоследствии приедет в Украину, в частности, Кит Келлог, но он еще не знает четкой даты визита.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов