закрыть
4 февраля 2025, вторник, 2:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мужчина провел в круизах 25 лет

  • 4.02.2025, 3:34
Мужчина провел в круизах 25 лет
Марио Сальседо

Теперь ему трудно ходить по суше.

Марио Сальседо последние 25 лет живет на круизных судах. Из-за постоянного нахождения в море у него развился необычный синдром: теперь он не может передвигаться по прямой и постоянно раскачивается при ходьбе. О необычном случае рассказал New York Post.

Бизнесмена кубинского происхождения прозвали в круизной сфере «Супер Марио». Не так давно он совершил свое 1000-е путешествие: отправился из Майями в Панаму и провел на судне Explorer of the Sea 11 ночей. В среднем мужчина тратит чуть больше $100 тысяч на круизы в год. Он может себе позволить работать всего пять часов в день, остальное время посвящая отдыху и развлечениям на лайнере.

Что касается его состояния здоровья, то у такого синдрома даже есть официальное название — Mal de débarquement (MdDS). Это редкое вестибулярное расстройство, при котором есть ощущение движения даже в состоянии покоя. Обычно симптомы MdDS исчезают в течение 24 часов, но в некоторых случаях они могут сохраняться месяцами или даже годами.

Кстати, в свой первый круиз Сальседо отправился в 1997 году. И, по его собственному признанию, безвозвратно влюбился в жизнь на море. Во время интервью он добавил: «Несмотря на то, что мои ноги никогда не будут прежними, я абсолютно ни о чем не жалею. Я так привык быть на лайнерах, что мне удобнее здесь, чем на суше».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов