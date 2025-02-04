Мужчина провел в круизах 25 лет 4.02.2025, 3:34

Марио Сальседо

Теперь ему трудно ходить по суше.

Марио Сальседо последние 25 лет живет на круизных судах. Из-за постоянного нахождения в море у него развился необычный синдром: теперь он не может передвигаться по прямой и постоянно раскачивается при ходьбе. О необычном случае рассказал New York Post.

Бизнесмена кубинского происхождения прозвали в круизной сфере «Супер Марио». Не так давно он совершил свое 1000-е путешествие: отправился из Майями в Панаму и провел на судне Explorer of the Sea 11 ночей. В среднем мужчина тратит чуть больше $100 тысяч на круизы в год. Он может себе позволить работать всего пять часов в день, остальное время посвящая отдыху и развлечениям на лайнере.

Что касается его состояния здоровья, то у такого синдрома даже есть официальное название — Mal de débarquement (MdDS). Это редкое вестибулярное расстройство, при котором есть ощущение движения даже в состоянии покоя. Обычно симптомы MdDS исчезают в течение 24 часов, но в некоторых случаях они могут сохраняться месяцами или даже годами.

Кстати, в свой первый круиз Сальседо отправился в 1997 году. И, по его собственному признанию, безвозвратно влюбился в жизнь на море. Во время интервью он добавил: «Несмотря на то, что мои ноги никогда не будут прежними, я абсолютно ни о чем не жалею. Я так привык быть на лайнерах, что мне удобнее здесь, чем на суше».

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