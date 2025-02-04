Трамп: Европа вложила в помощь Украине на $200 млрд меньше, чем США 4.02.2025, 5:06

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

По мнению президента США, Европа должна выделять Киеву больше средств.

Бывший президент США Джо Байден не требовал от Европы денег на поддержку Украины, а раздавал средства из казны своей страны, заявил американский лидер Дональд Трамп.

По словам президента США, Вашингтон направил Киеву в три раза больше средств, чем европейские страны.

«Мы вложили в помощь Украине почти $300 млрд, а Европа — на $200 млрд меньше. <...> Байден никогда не требовал с них денег. Все, что он делал — это раздавал деньги», — сказал Трамп.

По словам политика, Белый дом ведет переговоры с европейскими партнерами, чтобы уравнять вклад в поддержку Украины с обеих сторон.

По мнению Трампа, Европа должна выделять Украине больше средств, чем США. Вашингтон «заливает» Киев деньгами, хотя страны разделяет океан, отметил американский президент. Европейские страны находятся ближе к Украине, для них помощь Киеву важнее, уверен он.

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