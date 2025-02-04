США на месяц отложили введение пошлин на товары из Канады 2 4.02.2025, 8:03

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Оттава идет на условия Трампа.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Соединенные Штаты Америки на месяц отложат введение пошлин на импорт товаров из его страны.

Вечером он написал в микроблоге X, что провел «хороший» разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Они договорились, что Вашингтон приостановит введение предложенных тарифов минимум на 30 дней. Тем временем Канада реализует план по защите границы стоимостью 1,3 миллиарда долларов:

«Укрепление границы новыми вертолетами, технологиями и персоналом, усиление координации с нашими американскими партнерами, а также увеличение ресурсов для остановки потока фентанила. Почти 10 тысяч военнослужащих на передовой работают и будут работать над защитой границы».

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