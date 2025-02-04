ISW рассказал о «январском парадоксе» российских оккупационных войск 4.02.2025, 8:13

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Уровень потерь среди оккупантов остается стабильно высоким.

Несмотря на определенные территориальные успехи российских войск в Украине, их темпы продвижения заметно снизились. При этом уровень потерь среди оккупантов остается стабильно высоким.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

В январе 2025 года российская армия понесла 48 240 потерь, что эквивалентно численности трех мотострелковых дивизий. Это делает январь вторым по числу потерь месяцем за весь период войны, уступая только февралю 2022 года.

По данным ISW, за месяц российские войска продвинулись на 498 квадратных километров, что означает примерно 96 потерь на каждый захваченный квадратный километр.

В декабре 2024 года потери составили 48 670 человек, при этом тогда российская армия сумела продвинуться на 593 квадратных километра.

Аналитики подчеркивают, что уменьшение захваченной территории при схожем уровне потерь свидетельствует о росте сопротивления украинских войск и снижении эффективности наступательных операций России.

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