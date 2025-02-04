Лукашенко — самое слабое звено 1 Андрей Бронишевский

4.02.2025, 8:18

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Асад не даст соврать.

Журнал Politico включили свержение Лукашенко в список из пятнадцати черных лебедей, которые могут прилететь в этом году. И суть не в том, сколько лебедей, о которых предупреждал журнал год назад, прилетели. А в том, что слабость Лукашенко видна уже даже очень издалека. В Оси Обиженных, которую Путин построил вокруг себя, Лукашенко сейчас — самое слабое звено.

«Народ Беларуси мог бы обрести свободу, воспользовавшись ослаблением позиции Путина и его неспособностью вмешаться, чтобы спасти Лукашенко», — считает Эвелин Фаркас, исполнительный директор Института Маккейна в Университете штата Аризона.

То есть, от самого Лукашенко уже вообще ничего не зависит. И это справедливо. Учитывая, насколько сам Лукашенко зависит от России.

Белорусская промышленность может работать только благодаря дешевому российскому газу. Если газ будет дороже, то белорусской промышленности дешевле вообще не работать. Белорусский экспорт зависит от России почти на 90 процентов. Десять процентов белорусского бюджета – безвозмездная помощь со стороны России. Не считая российских кредитов и бесконечных подачек на белорусское импортозамещение.

Но к концу прошлого года внезапно выяснилось, что российские возможности не так безграничны, как они казались раньше. Российские чиновники все чаще говорят, что российскую экономику в этом году ждет стагфляция. А Лукашенко заговорил, что новый год будет непростым.

«Этот год будет сложным еще и потому, что у наших друзей и соседей, с которыми мы торгуем, ситуация непростая. Вы это видите. Если бы было нормально у них, у нас бы было очень хорошо. Поэтому наступивший новый год будет непростым. Он будет тяжелым», — сказал он во вторник.

На то, насколько внезапно тяжелым может стать положение страны, которая привыкла жить на полном российском содержании, можно посмотреть в замерзающем без российского газа Приднестровье. Беларусь еще не достигла такой степени интеграции с Россией. Но уже далеко продвинулась по этому пути.

Достаточно далеко, чтобы Россия осталась для Лукашенко единственным гарантом его личной стабильности. И это не самая надежная гарантия. Стабильность, которой не на кого рассчитывать кроме России, бывает не просто смертна. Она бывает внезапно смертна.

Асад не даст соврать. До декабря прошлого года самым слабым звеном был он. Так что он точно в курсе, что бывает, когда ты всех достал. Когда даже собственным сторонником тебе нечего предложить, кроме бесконечной борьбы за твою личную стабильность.

Лукашенко тоже, на самом деле, в курсе. Поэтому уже даже публично не испытывает никаких иллюзий по поводу непобедимости белорусской армии, ни по поводу того, как эта армия станет его защищать.

И сколько ни изображай стабильность в телевизоре все всё равно видят, что ты — самое слабое звено.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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