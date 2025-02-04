Назван возможный мотив подрыва главаря террористов в Москве 4.02.2025, 8:21

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Армен Саркисян

В деле появился «чеченский след».

Z-пропагандист Роман Сапоньков в своем Telegram-канале заявил, что погибший при взрыве в столичном ЖК «Алые паруса» глава федерации бокса «ДНР», создатель террористического батальона «Арбат» Армен Саркисян участвовал в перестрелке с чеченским бойцом MMA Расулом Очаевым. Стрельба произошла 14 февраля 2024 года, тогда пострадало три человека, сообщал Mash.

Год назад у отеля «Золотое кольцо» в центре Москвы произошла автоавария с участием дочери Армена Саркисяна. Журналисты заявляли, что после аварии девушка позвала на помощь отца, который приехал с вооруженными охранниками.

Утверждалось, что двое мужчин из машины, которая попала в ДТП с участием дочери главы федерации бокса «ДНР», стреляли в оппонентов из травматического пистолета. Тогда пострадали трое мужчин — чеченский спортсмен Расул Очаев и двое телохранителей Саркисяна.

По факту стрельбы у «Золотого кольца» возбуждали уголовное дело.

3 февраля Армен Саркисян умер после взрыва в элитном ЖК «Алые паруса». После случившегося его увезли в реанимацию, у него оторвало стопу. По предварительной причине, глава федерации бокса «ДНР» и основатель террористического батальона «Арбат» скончался из-за проникающего осколочного ранения груди в районе сердца.

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