закрыть
4 февраля 2025, вторник, 9:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Повстанцы в Демократической Республике Конго захватили белорусские дроны

  • 4.02.2025, 8:38
  • 2,050
Повстанцы в Демократической Республике Конго захватили белорусские дроны

Фотофакт.

Повстанцы из группировки M23 на востоке Демократической Республики Конго захватили город Гома. Руандийское агентство вещания опубликовало фото беспилотного летательного аппарата Беркут-ВМ белорусского производства, захваченного повстанцами.

По данным ООН и источников в органах безопасности, вместе с повстанцами в осаде Гомы приняли участие 3-4 тысячи руандийских военных. Как сообщили агентству AFP источники в ООН, в районе Гомы прибыли от 500 до 1000 руандийских солдат.

M23, известная также как «Движение 23 марта» — группа повстанцев под руководством этнических тутси, взявших в руки оружие против конголезских войск.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов