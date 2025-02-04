Повстанцы в Демократической Республике Конго захватили белорусские дроны 4.02.2025, 8:38

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Фотофакт.

Повстанцы из группировки M23 на востоке Демократической Республики Конго захватили город Гома. Руандийское агентство вещания опубликовало фото беспилотного летательного аппарата Беркут-ВМ белорусского производства, захваченного повстанцами.

По данным ООН и источников в органах безопасности, вместе с повстанцами в осаде Гомы приняли участие 3-4 тысячи руандийских военных. Как сообщили агентству AFP источники в ООН, в районе Гомы прибыли от 500 до 1000 руандийских солдат.

M23, известная также как «Движение 23 марта» — группа повстанцев под руководством этнических тутси, взявших в руки оружие против конголезских войск.

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