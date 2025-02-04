В ПДД внесут изменения 4.02.2025, 8:46

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В 2025-м в Беларуси примут поправки в Правила дорожного движения.

Как сообщает ресурс ABW, это следует из обоснования необходимости включения законопроектов в план подготовки законодательных актов на 2025 год, размещенных Национальным центром законодательства и правовой информации Беларуси.

В новые ПДД собираются ввести обязанность велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности спешиваться при пересечении проезжей части. К слову, за 10 месяцев 2024 года количество ДТП с участием велосипедистов увеличилось на 10,2 процента, с участием пользователей СПМ – на 61,4 процента.

Также предлагается откорректировать само понятие «средство персональной мобильности», в соответствии с которым к СПМ будут отнесены только устройства или приспособления, максимальная конструктивная скорость которых не превышает 25 км/ч.

В обосновании об изменении ПДД констатируют, что сегодня под видом средств персональной мобильности некоторые продавцы реализуют устройства с электрическим двигателем, по своим техническим характеристикам соответствующие мопедам и даже мотоциклам. При этом продавцы уверяют, что для управления такой техникой не нужны водительское удостоверение и регистрация в ГАИ. Уточнение термина «средство персональной мобильности» позволит исключить манипуляции в этом вопросе и участие в дорожном движении мопедов и мотоциклов с электрическим двигателем без соблюдения предусмотренных для них требований ПДД.

Кроме того, по информации Государственного комитета по стандартизации, в 2025 году планируется принять государственный стандарт Республики Беларусь «Средства транспортные моторизированные для перевозки людей и грузов и относящиеся к ним средства, не требующие одобрения типа транспортного средства, для эксплуатации в условиях дорожного движения. Персональные легкие электрические транспортные средства (PLEV). Требования и методы испытаний». Такие же стандарты в отношении СПМ уже приняты в России и Казахстане.

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