Разведка Южной Кореи: КНДР спрятала свои войска из-за огромных потерь
- 4.02.2025, 8:50
Могло погибнуть около тысячи северокорейских военнослужащих.
Войска северокорейского режима, по всей вероятности, не участвуют на стороне армии страны-агрессора РФ в боях против Сил обороны Украины в Курской области с середины января — по причине больших потерь.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на собственные источники в Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS).
«Похоже, что с середины января северокорейские войска, дислоцированные в Курской области России, не участвуют в боевых действиях. Одной из причин этого может быть наличие большого количества жертв, но точные подробности все еще отслеживаются», — заявили они.
До того BBC cо ссылкой на западных официальных лиц сообщало, что в Курской области к середине января 2025 могло погибнуть около тысячи северокорейских военнослужащих.