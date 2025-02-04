закрыть
4 февраля 2025, вторник, 9:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Разведка Южной Кореи: КНДР спрятала свои войска из-за огромных потерь

  • 4.02.2025, 8:50
Разведка Южной Кореи: КНДР спрятала свои войска из-за огромных потерь

Могло погибнуть около тысячи северокорейских военнослужащих.

Войска северокорейского режима, по всей вероятности, не участвуют на стороне армии страны-агрессора РФ в боях против Сил обороны Украины в Курской области с середины января — по причине больших потерь.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на собственные источники в Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS).

«Похоже, что с середины января северокорейские войска, дислоцированные в Курской области России, не участвуют в боевых действиях. Одной из причин этого может быть наличие большого количества жертв, но точные подробности все еще отслеживаются», — заявили они.

До того BBC cо ссылкой на западных официальных лиц сообщало, что в Курской области к середине января 2025 могло погибнуть около тысячи северокорейских военнослужащих.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов