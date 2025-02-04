Разведка Южной Кореи: КНДР спрятала свои войска из-за огромных потерь 4.02.2025, 8:50

Могло погибнуть около тысячи северокорейских военнослужащих.

Войска северокорейского режима, по всей вероятности, не участвуют на стороне армии страны-агрессора РФ в боях против Сил обороны Украины в Курской области с середины января — по причине больших потерь.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на собственные источники в Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS).

«Похоже, что с середины января северокорейские войска, дислоцированные в Курской области России, не участвуют в боевых действиях. Одной из причин этого может быть наличие большого количества жертв, но точные подробности все еще отслеживаются», — заявили они.

До того BBC cо ссылкой на западных официальных лиц сообщало, что в Курской области к середине января 2025 могло погибнуть около тысячи северокорейских военнослужащих.

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