Forbes: ВСУ использовали против оккупантов тактику, описанную в российских учебниках 4.02.2025, 8:56

Врага бьют его же оружием.

Украинцы применяют ноу тактику FPV из засады «подстерегай и бей». Эта методика применяется в тылу российских позиций для поражения транспортных средств на маршрутах снабжения, что, вероятно, используется как способ усложнения логистики и осуществления целенаправленных атак, пишет Forbes.

Эта тактика, возможно, стала ответом на ограниченное время полета FPV-дронов, которые обычно работают не более 20 минут и не могут ожидать на цель. Однако это также шаг в направлении к новому формату ведения боевых действий.

Тактика засады и удара

Этот метод был описан в справочнике по российской тактике, который появился в российских социальных сетях несколько месяцев назад. Теперь мы видим его использование украинскими силами.

В сети появилось видео, демонстрирующее серию ударов по небольшому квадроциклу, вероятно, одному из китайских Desertcross 1000-3, которые российские войска все чаще применяют из-за нехватки военной техники.

FPV-дрон из засады находится на снегу возле дороги, направленный в сторону движения, с выключенными роторами. Оператор следит за проезжающим мимо квадроциклом, и на 0:04 видео обрывается на несколько секунд, FPV поднимается в воздух и преследует цель. Он опережает квадроцикл, а затем разворачивается, атакуя лоб в лоб.

На 0:12 появляется кадр с разведывательного дрона, наблюдающего за ударом. После взрыва квадроцикл продолжает движение, но съезжает в лесополосу.

Видео переходит к кадрам со второго FPV, приближающегося к уже поврежденному квадроциклу. Водителя не видно. Второй дрон атакует.

Третий FPV подтверждает, что квадроцикл уничтожен и пылает. Оператор, вероятно, отправляется на поиски водителя по следам в снегу, хотя это преследование не показали.

Это видео свидетельствует о том, что все три FPV были заранее размещены в засаде, и операторы считали оправданным использование трех дронов для атаки на небольшую цель без пассажиров и груза. Стоимость Desertcross в России составляет примерно 23 000 долларов, тогда как FPV - около 500 долларов за единицу. Однако ключевым фактором является не цена, а доступность боеприпасов.

Удары по грузовикам

Второе видео из сети демонстрирует три атаки на российские грузовики. В первых двух случаях FPV-дроны ожидают в высокой траве. При появлении цели роторы включаются, на экране появляется индикатор «ARMED», а затем «BOMB ARMED», что может указывать на двухэтапный процесс активации боеголовки.

В третьем случае дрон расположен у обочины и взлетает по дороге, ища цель. Это может свидетельствовать о координации с разведывательным дроном, сообщившим оператору о движении грузовика.

Во всех трех атаках FPV-дроны целенаправленно атакуют заднюю часть кабины - вероятно, чтобы поразить водителя, ведь маленькая боеголовка FPV не способна полностью уничтожить грузовик.

Целенаправленные удары

Третье видео фиксирует уничтожение начальника штаба батальона «Шторм Осетия» Сергея Мельникова в Запорожской области. ГУР Украины получила информацию о маршруте и расписании Мельникова и подготовила засаду.

На видео FPV-дрон проносится мимо машины Мельникова, разворачивается и атакует в лоб, аналогично атаке на квадроцикл. Водитель пытается съехать с дороги, автомобиль переворачивается. Дрон повторяет атаку. По данным ГУР, Мельников и его водитель погибли.

Новый уровень ведения войны

Тактика «сидеть и ждать» интересна тем, что она открывает новые возможности для боевого применения FPV-дронов.

Неизвестно, как именно FPV-дроны располагаются в засадах. Учитывая ограниченное время автономной работы, они могли добираться самостоятельно или доставляться специальными беспилотниками. Украинские Wild Hornets и другие системы уже используются для транспортировки FPV-дронов и увеличения их радиуса действия.

Украинские силы активно применяют дроны для установки противотанковых мин за линией фронта. Однако такие мины легко обезвредить, тогда как FPV-дроны могут оставаться незаметными и атаковать любого, кто пытается их обезвредить.

Идея предусматривает развитие концепции HellHive, впервые предложенной американской компанией VRR: предварительно размещенные коробки с FPV-дронами, которые активируются при необходимости. Такие дроны могут быть почти автономными - им нужен только оператор разведывательного дрона, который будет определять цели.

В перспективе дроны из засады могут действовать на значительно больших расстояниях. Украинские «Лютый» имеют дальность более 1600 км и могут вместо взрывчатки разбрасывать FPV-дроны возле авиабаз, создавая препятствия для противника.

Как показывают видео, FPV-дроны уже применяются для засад. Главный вопрос - какие новые возможности они откроют в будущем.

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