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Глава МИД Польши ответил на хамство Рыженкова

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  • 4.02.2025, 9:05
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Глава МИД Польши ответил на хамство Рыженкова
Радослав Сикорский

Польский министр кратко ответил лукашенковскому чиновнику.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский напомнил главе МИД Беларуси Максиму Рыженкову об условиях возвращения к диалогу. Заявление сделано в соцсети Х в ответ на хамство Рыженкова в сторону Сикорского после так называемых выборов в Беларуси.

Радослав Сикорский отреагировал в Х на текст в издании Wprost, где описывались резкие заявления министра иностранных дел Беларуси, которые он сделал в ответ на осуждение польским МИД электорального фарса в Беларуси.

«Беларусь знает условия возвращения к диалогу», – написал Радослав Сикорский.

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