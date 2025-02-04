Глава МИД Польши ответил на хамство Рыженкова

Глава МИД Польши ответил на хамство Рыженкова1
- 4.02.2025, 9:05
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Польский министр кратко ответил лукашенковскому чиновнику.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский напомнил главе МИД Беларуси Максиму Рыженкову об условиях возвращения к диалогу. Заявление сделано в соцсети Х в ответ на хамство Рыженкова в сторону Сикорского после так называемых выборов в Беларуси.
Радослав Сикорский отреагировал в Х на текст в издании Wprost, где описывались резкие заявления министра иностранных дел Беларуси, которые он сделал в ответ на осуждение польским МИД электорального фарса в Беларуси.
«Беларусь знает условия возвращения к диалогу», – написал Радослав Сикорский.
Białoruś zna warunki powrotu do dialogu. https://t.co/tjBVGax2vg— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) February 3, 2025