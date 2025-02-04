Умер Иосиф Наумчик

Умер Иосиф Наумчик2
- 4.02.2025, 9:33
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Одному из руководителей Витебщины было 86 лет.
Сегодня, 4 февраля, умер белорусский государственный деятель Иосиф Наумчик, долгое время входивший в число высшего руководства Витебщины. Ему было 86 лет. Об этом его сын, один из депутатов независимости, журналист «Радыё Свабода» Сергей Наумчик сообщил в «Фейсбуке».
Иосиф Наумчик родился в 1938 году на Поставщине. Окончил Лепельское педучилище, исторический факультет БГУ, Высшую партийную школу. Работал учителем, затем — на комсомольской работе в Поставском районе и Витебске. Был вторым секретарем Витебского горкома партии, секретарем Витебского обкома партии по идеологии (третья по важности должность на Витебщине), советником ЦК КПСС в Афганистане, завотделом по реставрации и консервации памятников истории и культуры Витебского облисполкома.
Был одним из сооснователей «Таварыства беларускай мовы», входил в его руководство, а после выхода на пенсию 25 лет возглавлял Витебскую областную Раду ТБМ.