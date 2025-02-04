Умер Иосиф Наумчик 2 4.02.2025, 9:33

3,012

Одному из руководителей Витебщины было 86 лет.

Сегодня, 4 февраля, умер белорусский государственный деятель Иосиф Наумчик, долгое время входивший в число высшего руководства Витебщины. Ему было 86 лет. Об этом его сын, один из депутатов независимости, журналист «Радыё Свабода» Сергей Наумчик сообщил в «Фейсбуке».

Иосиф Наумчик родился в 1938 году на Поставщине. Окончил Лепельское педучилище, исторический факультет БГУ, Высшую партийную школу. Работал учителем, затем — на комсомольской работе в Поставском районе и Витебске. Был вторым секретарем Витебского горкома партии, секретарем Витебского обкома партии по идеологии (третья по важности должность на Витебщине), советником ЦК КПСС в Афганистане, завотделом по реставрации и консервации памятников истории и культуры Витебского облисполкома.

Был одним из сооснователей «Таварыства беларускай мовы», входил в его руководство, а после выхода на пенсию 25 лет возглавлял Витебскую областную Раду ТБМ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com