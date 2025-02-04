На греческий курорт Санторини обрушилась серия землетрясений 2 4.02.2025, 9:38

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Сотни подземных толчков.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал население страны к спокойствию на фоне серии небольших землетрясений, которая обрушилась на популярный курорт — остров Санторини в Эгейском море.

Об этом 4 февраля сообщает BBC.

«Я хочу попросить жителей острова сохранять спокойствие», — заявил Мицотакис в Брюсселе и добавил, что власти Греции следят за «очень интенсивным геологическим явлением» на Санторини в последние дни.

3 февраля к северо-востоку от острова были зафиксированы толчки магнитудой до 4,9.

Кроме того, в последние два дня рядом с Санторини произошло более 280 небольших землетрясений, сообщили ВВС в сейсмологической лаборатории Афинского университета.

Греческие власти заявили, что нынешняя сейсмическая активность в регионе связана с движением тектонических плит, а не с вулканической активностью.

Cогласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), с 28 января в районе между островами Аморгос и Санторини было зарегистрировано в общей сложности более 555 подземных толчков.

Несмотря на их относительно небольшую силу, в качестве меры предосторожности власти решили до 7 февраля закрыть школы на Санторини, а также на соседних островах — Анафи, Иос и Аморгос.

Местным жителям и туристам чиновники не рекомендовали собираться большими группами внутри зданий, а также избегать нескольких районов острова — в том числе старого порта — из-за риска оползней.

Кроме того, некоторые жители Санторини и туристы решили покинуть остров — для чего и были организованы дополнительные паромы и авиарейсы.

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