Трамп обвалил две валюты

Трамп обвалил две валюты5
- 4.02.2025, 9:47
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И это не нацзнаки США, Канады, Мексики и Китая.
Индийская и турецкая валюты подешевели до исторических минимумов после того, как Дональд Трамп ввел торговые пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики.
Среди участников рынка это вызвало опасения торговых войн, пишет РБК.
Курс доллара США к индийской валюте (USD/INR) в ходе торгов на международном рынке Форекс 3 февраля 2025 года поднялся на 1,08% и на максимуме достиг отметки 87,467 рупии за доллар. Таким образом, индийская рупия упала ниже своего предыдущего исторического минимума в 86,729 рупии, достигнутого 13 января 2025 года.
Индийская валюта дешевеет после введения 1 февраля пошлин президентом США Дональдом Трампом на товары из Канады, Китая и Мексики, сообщает Reuters. Через несколько часов Канада и Мексика сразу же заявили о введении ответных пошлин в 25% на ряд товаров из США. Как считают экономисты, это создает риск торговой войны, которая может замедлить рост мировой экономики и спровоцировать инфляцию, пишет Reuters.
Турецкая лира также обновила исторический минимум. Пара USD/TRY поднялась 3 февраля на 0,85%, на пике достигнув 36,0015 лиры за доллар. Отметку в 36 лир доллар преодолел впервые.
В минус также ушли и другие азиатские валюты. Корейская вона, малайзийский ринггит, индонезийская рупия и тайский бат упали в среднем на 1%, отмечает агентство.