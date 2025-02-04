Теперь Путину придется ждать 1 Эль Мюрид

4.02.2025, 9:59

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Анатолий Несмиян (Эль Мюрид)

Президент США умеет вести агрессивные переговоры.

Теперь и с Канадой произошло то же самое, что и с Мексикой: Трюдо согласился взять под охрану границу с целью недопущения трафика наркотиков из Канады в США. За это введение пошлин отсрочено на месяц.

Прошло всего две недели, и Трамп успел нагнуть за это время Панаму, Мексику и Канаду. Причем то же самое, наверное, можно было сделать и с помощью традиционной дипломатии, только существенно дольше и сложнее. Но он предпочел действовать таранным способом, что, конечно, очень понравится его ядерному электорату и укрепит репутацию отмороженного среди противников. На коротких расстояниях это работает, будет ли это работать на длинных - вопрос. С Китаем, к примеру, так особо не поступишь.

Остается лишь Гренландия, но даже если с ней ничего не выйдет, счет все равно будет 3:1, так что в актив Трамп уже может записать минимум три «победы», которые можно продать как успех.

Ну, и не стоит забывать о разгроме структур глобалистов, который тоже идет буквально нон-стопом. Это менее зрелищно, но явно более эффективно, так как гнездовья международной бюрократии и внутренних глобальных революционеров очень серьезно пострадали. Тут тоже используется метод кувалды, и тоже по причине желания нанести максимально ошеломительные удары.

На этом фоне Трамп заявил о том, что рассчитывает в ближайшие 24 часа поговорить с Си Цзиньпином. Очень может быть, что все, что он сделал до этого - своего рода брачный танец перед серьезным разговором.

И вот по итогам разговора с Си Цзиньпином вполне возможно, что состоится разговор и с Путиным. Чтобы тоже максимально наверняка и без предисловий. А может, и не состоится. Трамп умеет вести агрессивные переговоры, один из методов которых - мариновать контрагента, доводя его до нужной степени размягчения. Путин, опаздывая везде и всюду, в общем-то, тоже любит это дело. Теперь вот и ему придется побывать в шкуре тех, кого он так неуважительно выдерживает в ожидании.

Эль Мюрид, Telegram

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