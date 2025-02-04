«Беларуськалий» раскрыл сумму своих потерь 2 4.02.2025, 10:06

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Цифра впечатляет.

«Беларуськалий» требует компенсацию 12 миллиардов долларов от Литвы из-за транзита удобрений, пишет myfin.by.

Говорится, что «Беларуськалий» в поданном в Постоянную палату третейского суда иске против Литвы требует компенсацию в 12 миллиардов долларов по причине остановки транзита удобрений по железной дороге через Клайпедский порт.

Основание дела белорусское предприятие видит в нарушении межправительственного соглашения с Литвой, касающегося поощрения и защиты инвестиций от 5 марта 1999 года. «Беларуськалий» считает, что литовская сторона нарушила договор, который связан с инвестициями компании в бизнес по транспортировке, а также погрузке калийных удобрений.

Литва расторгла соглашение о перевозке белорусских калийных удобрений из соображений национальной безопасности. Перевозки прекратились в феврале 2022 года.

Ранее «Беларуськалий» уже судился с литовскими властями, но безуспешно.

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