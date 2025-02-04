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В Беларуси за копейки продают здание, где ночевал Наполеон

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  • 4.02.2025, 10:14
  • 3,748
В Беларуси за копейки продают здание, где ночевал Наполеон

Цена — 42 рубля.

В городке Глубокое снова пытаются продать здание бывшего монастыря кармелитов. Начальная цена старинной постройки XVIII века, которая нуждается в реставрации, чисто символическая — 42 рубля. Торги пройдут в марте на электронной площадке «БУТБ-Имущество», сообщает realt.by.

Здание монастыря кармелитов расположено в центре города Глубокое Витебской области — на площади 17 Сентября. Заброшенная постройка соседствует с действующим храмом (собором Рождества Пресвятой Богородицы) и входит в топ-5 достопримечательностей города. От Минска до Глубокого — 160 километров.

Выставленная на торги двухэтажная постройка является историко-культурной ценностью — ее возвели аж в 1735-м году. То есть, зданию почти 300 лет. В свое время при монастыре существовали жилые корпуса, а также библиотека, госпиталь, аптека, служебные и складские помещения. А в 1812 году именно тут на несколько дней останавливался французский император Наполеон Бонапарт. Монастырь кармелитов был закрыт в 1865 году, еще через 10 лет костел был превращен в православную церковь. От жилых корпусов до наших дней дошло только одно крыло, два других были разобраны в 1892 году.

Сейчас на продажу выставлен единственный сохранившийся жилой корпус — двухэтажное кирпичное здание общей площадью 1280 квадратов. В придачу к зданию новый собственник получит земельный участок в 10 соток. Его передадут в аренду на 40 лет. По условиям аукциона победитель должен обратиться в Министерство культуры за разрешением на выполнение ремонтно-реставрационных работ, а также подписать охранные обязательства. Приступить к освоению земельного участка нужно не позднее шести месяцев. Каких-то ограничений в его использовании нет.

Стоит отметить, что на сегодняшний день от здания остались только кирпичные стены. В 2014 году бывшая культовая постройка была признана бесхозной и передана в коммунальную собственность. Вот уже несколько лет для здания пытаются найти нового владельца.

Очередные торги пройдут на электронной площадке «БУТБ-Имущество» 3 марта. Подать заявление на участие можно до 26 февраля включительно.

Начальная стоимость объекта составляет 42 рубля (это около 13 долларов).

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