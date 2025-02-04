Известный украинский певец стал бойцом ВСУ 4.02.2025, 10:24

2,740

Павел Гоц

Он участвовал в отборе на Евровидение.

Известный украинский музыкант, солист львовской группы Nazva, который участвовал в Нацотборе на Евровидение в прошлом году, Павел Гоц решил стать на защиту страны. Артист показался на службе и объявил, что пополнил ряды ВСУ.

Новостью исполнитель поделился на своей странице в Instagram. Он опубликовал серию кадров со службы, на которых показался в военной форме. На кадрах Гоц позировал со своей женой Викторией, которая является пиарщицей коллектива Nazva. Подпись к фотографиям была лаконичной. Павел не стал раскрывать, в каком именно подразделении он будет служить.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com