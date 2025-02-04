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Известный украинский певец стал бойцом ВСУ

  • 4.02.2025, 10:24
  • 2,740
Известный украинский певец стал бойцом ВСУ
Павел Гоц

Он участвовал в отборе на Евровидение.

Известный украинский музыкант, солист львовской группы Nazva, который участвовал в Нацотборе на Евровидение в прошлом году, Павел Гоц решил стать на защиту страны. Артист показался на службе и объявил, что пополнил ряды ВСУ.

Новостью исполнитель поделился на своей странице в Instagram. Он опубликовал серию кадров со службы, на которых показался в военной форме. На кадрах Гоц позировал со своей женой Викторией, которая является пиарщицей коллектива Nazva. Подпись к фотографиям была лаконичной. Павел не стал раскрывать, в каком именно подразделении он будет служить.

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