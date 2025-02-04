закрыть
4 февраля 2025, вторник, 11:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

МИД РФ проговорился, чего боится режим Лукашенко

1
  • 4.02.2025, 10:27
  • 5,128
МИД РФ проговорился, чего боится режим Лукашенко

Заявление, которые выдало страхи диктатора.

В МИД РФ рассказали об «угрозах» так называемому союзному государству. Главная из них — санкции.

Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

«Запад сам и часто в ущерб собственным экономическим интересам отгородился от России и Беларуси и делает все, чтобы разорвать оставшиеся нити сотрудничества. Нас подвергают беспрецедентному незаконному санкционному давлению», — заявил российский дипломат.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов