МИД РФ проговорился, чего боится режим Лукашенко

МИД РФ проговорился, чего боится режим Лукашенко1
- 4.02.2025, 10:27
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Заявление, которые выдало страхи диктатора.
В МИД РФ рассказали об «угрозах» так называемому союзному государству. Главная из них — санкции.
Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.
«Запад сам и часто в ущерб собственным экономическим интересам отгородился от России и Беларуси и делает все, чтобы разорвать оставшиеся нити сотрудничества. Нас подвергают беспрецедентному незаконному санкционному давлению», — заявил российский дипломат.