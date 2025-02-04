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Изволь любить Эритрею и КНДР

  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 4.02.2025, 10:39
  • 1,498
Изволь любить Эритрею и КНДР

Курс Путина на превращение РФ в колонию товарища Си вызывает все больше вопросов.

«Я считаю Россию европейской страной. Мне хочется хороших отношений с Францией, Германией, США. Мне не нравится эта дружба с Китаем, я ее не хочу!»

Уже и лояльные Кремлю СМИ, вроде «Комсомольской правды» затосковали по нормализации отношений с цивилизованным миром. Курс Путина на превращение РФ в колонию товарища Си не нравится никому. По понятным и очевидным причинам.

Вот только в таком эфире никогда не скажут одного - никакие хорошие отношения с Западом невозможны, пока Россия продолжает вооруженную агрессию против соседней страны и оккупирует часть ее территории.

Хочешь нормальных отношений с Западом - требуй прекращения войны и вывода войск из Украины. В противном случае - изволь любить Эритрею и КНДР.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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