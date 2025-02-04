Евросоюз вернул свет и тепло в брошенное Россией Приднестровье 2 4.02.2025, 10:48

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Веерные отключения прекратились.

Администрация контролируемого Москвой региона Молдовы, Приднестровья, прекратила отключения электроэнергии и начала восстанавливать отопление квартир. Спустя месяц возобновились поставки природного газа, финансируемые Европейским Союзом.

Об этом сообщает Reuters.

Приднестровье зависело от российского газа, проходящего через Украину, однако Киев отказался продлевать транзитное соглашение после Нового года, заявив, что это помогает финансировать российское вторжение России.

Молдавская энергетическая компания «Молдовагаз» 1 февраля поставила первую партию природного газа объемом 3 млн кубометров

«Сейчас приоритетной задачей является запуск системы отопления», — заявил журналистам Вадим Красносельский, самопровозглашенный «президент».

По его словам, необходимо повысить температуру в системе центрального отопления, чтобы жители получили тепло в своих домах. «Веерные отключения электроэнергии прекратились», - добавил он.

Красносельский выразил благодарность главе Еврокомиссии ЕС Урсуле фон дер Ляйен за предоставление 64 млн евро на финансирование поставок газа.

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