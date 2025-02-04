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Жители Гродно возмутились планами Караника

  • 4.02.2025, 10:52
  • 1,958
Жители Гродно возмутились планами Караника
Владимир Караник

Высказали ряд претензий.

Планы по развитию и застройке города озвучил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. Видео с чиновником появилось в TikTok в конце января. В комментариях гродненцы высказали свое недовольство — они считают, что в Гродно много нерешенных проблем. Hrodna.life изучил, что волнует гродненцев.

Большинство претензий горожан касаются коммунальных вопросов и недостатка инфраструктуры. Некоторые проблемы не решаются годами.

Грандичи застроят, а в Ольшанке появится ливневка: планы чиновников на город

В TikTok-аккаунте профсоюза Гродненской университетской клиники появилось видео с пресс-конференции Владимира Караника. В ролике чиновник заявляет, что Гродно будет расти «практически во всех направлениях».

Например, Грандичи в направлении микрорайона Весенний будут застраивать и дальше. Также планируется начало строительства в районе Островского, где сейчас находятся заброшенные военные постройки. Там должен появиться новый жилой район с продленной проездной дорогой.

«Скоро на суд людей будет вынесено предложение по строительству микрорайона на въезде в Понемунь. Участок, где поворот на Румлевский проспект, будет под освоение и жилищное строительство», — рассказал Караник.

Возобновляются и работы по строительству Ольшанки. По словам чиновника, на некоторых участках микрорайона «подтянут инфраструктуру» — оборудуют ливневую канализацию. На других участках планируют возобновить строительство.

Горожане: «О нас даже никто и не думает»

В комментариях под видео собрались гродненцы, которых возмутил отчет Караника. По мнению горожан, в Гродно много проблем, которые не решаются годами. Вместо этого местные власти занимаются строительством нового жилья, которое в результате пустует.

«Постройте, пожалуйста, магазин нормальный в Грандичи-4», — просит Inna.www@.

«Сделайте, пожалуйста, парковку около дома 18А ул. Пушкина. Около дома по улице Пушкина, которые повыше нас — все хорошо. А о нас даже никто и не думает», — пишет Valera.

«Подскажите, когда в Лососно мост реконструировать будут. Вместе с мостом и дороги расширить и отремонтировать должны. И еще интересно, когда кольцевую новую закончат. Мост через Неман уже точно больше 10 лет все планируют построить», — отмечает тритэ.

«Сделайте, пожалуйста, освещение по улице Врублевского, особенно возле детского сада 1, там во дворах его нет, там также дальше школа!» — пишет user753843.

«Очень плохо, что дома лепят, а про стоянки для машин забывают», — считает Dima.

«Гоголя, 9. Сделали капремонт, заедьте, посмотрите, как красиво. Деньги отмыли и свалили», — рассказывает Олена ветер.

«Пустых квартир в городе полно. Восстанавливали бы промышленность. Одни магазины кругом. В советское время был развитый промышленный город. А сейчас… Пару заводов пыхтят», — высказывается 18.

«Когда будут строиться спортивные нормальные площадки, причем бесплатно? Дети должны ходить в спортзалы заниматься бесплатно, все везде за деньги», — отмечает user62274.

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