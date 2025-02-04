В польском футболе может появиться еще один белорус 4.02.2025, 10:58

Максим Плотников

Ранее он играл за национальную сборную.

27-летний белорусский вратарь Максим Плотников находится в расположении польской «Варты» (Познань, Д2).

Об этом сообщает телеграм-канал «Ухо».

В первой половине минувшего сезона Плотников играл за дзержинский «Арсенал», во второй — за «Торпедо»-БЕЛАЗ. Ранее имел опыт выступлений за минское «Динамо», солигорский «Шахтер», казахстанский «Каспий» и национальную сборную Беларуси.

В чемпионате первой лиги Польши «Варта», набравшая 19 очков в 19 матчах, занимает 13-е место (из 18 команд).

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