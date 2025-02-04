Белоруска нашла место, где можно пообедать за 10 рублей

Белоруска нашла место, где можно пообедать за 10 рублей11
- 4.02.2025, 11:11
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Теперь она «не планирует готовить».
В Бресте девушка зашла в областной комитет, чтобы впервые пообедать в столовой, которая находится там. На входе она сначала зарегистрировалась, а затем пошла изучать меню, пишет citydog.io.
Брестчанка отметила, что в столовой достаточно просторный зал, уютная атмосфера и много разных блюд. В меню есть салаты, горячее, гарниры, котлеты, а еще большой выбор пирожных – от 2 руб. за штуку. Также можно взять чай, кофе, лимонад или воду.
Обед на двоих обошелся в 20 руб. По словам девушки, еда оказалась вкусной и они остались довольны.
Теперь девушка «не планирует готовить».
@alinakuchukk А вы были в этой столовой?) #рекомендации #brestcity #брест #столовая #обед ♬ Everybody Wants To Rule The World X Electric Love - darcy stokes