Белоруска нашла место, где можно пообедать за 10 рублей 11 4.02.2025, 11:11

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Теперь она «не планирует готовить».

В Бресте девушка зашла в областной комитет, чтобы впервые пообедать в столовой, которая находится там. На входе она сначала зарегистрировалась, а затем пошла изучать меню, пишет citydog.io.

Брестчанка отметила, что в столовой достаточно просторный зал, уютная атмосфера и много разных блюд. В меню есть салаты, горячее, гарниры, котлеты, а еще большой выбор пирожных – от 2 руб. за штуку. Также можно взять чай, кофе, лимонад или воду.

Обед на двоих обошелся в 20 руб. По словам девушки, еда оказалась вкусной и они остались довольны.

Теперь девушка «не планирует готовить».

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