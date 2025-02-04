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«Одного человека увели на проверку»

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  • 4.02.2025, 11:21
  • 4,624
«Одного человека увели на проверку»

Что сейчас происходит на границе Беларуси с Евросоюзом.

На границе Беларуси продолжаются незаконные проверки телефонов, «беседы» с силовиками и задержания.

Журналисты BGmedia прочитали, что на прошлой неделе и в начале этой писали пользователи приграничных телеграм-чатов о проверках телефонов и допросах на белорусской границе.

В приграничных чатах пишут, что на «беседы» на границе отправляют не только иностранцев, но и белорусов:

«28.01. Вильнюс — Минск на 23.15, литовское время. Забирали на беседу людей и с паспортами РБ, но приехали, можно сказать, по расписанию. Вещи через ленту, одному парню смотрели вручную весь чемодан, каждую вещь. Спрашивали, сколько денег с собой, как долго и где были. В 04.35 [приехали в] Минск, время РБ».

Про допросы на границе часто пишут завуалированно, не указывая национальность допрашиваемых людей:

«Вильнюс — Минск на 11.42. В 12.45 заехали на белорусскую границу. В 13.30 стояли и ждали предыдущий автобус, потом 1 человека повели на проверку. Ждали, в итоге он остался на следующий автобус. Выехали в 15.55 по белорусскому времени. Граница вся в итоге два с половиной часа».

«Минск — Вильнюс. В 12.00 выезд, в 16.30 прибытие. Минут 30–40 прождали у белорусов девушку с беседы. А так везде достаточно быстро».

«Минск — Вильнюс на 21.45. 5 часов и 25 минут от вокзала до вокзала, из них час ждали с беседы».

«В 08.45 выехали из Варшавы. Прохождение польской границы заняло примерно час. В 12.40 приехали на белорусскую сторону. Выехали в 16.10. Почти два часа ждали людей с бесед. Прохождение двух границ [заняло] почти пять часов. Без очередей».

«РП — РБ, выезд в 20.30. В 23.30 приехали к границе. В 01.54 прошли поляков. В 05.10 заехали в РБ. В 10.20 прошли паспортный (но люди на допросах). В 11.24 выехали с границы. 12 часов на границу».

В 08.45 выехали из Варшавы. В 11.37 были на границе РП. В 13.15 въезд на границу РБ. Стоим, ждем проверки на РБ. Выехали с границы РБ на Минск. Допросили пару человек, все вещи через сканер. Итого на прохождение границы: 3 часа».

«Автобус Мюнхен — Минск. 03.02.25. В 08.20 прошли поляков. Дальше время белорсуское. В 10.30 заехали к белорусам. В 10.50 пошли на контроль, в автобусе 30 пассажиров. В 12.25 выезжаем с границы в Брест. Обе границы — 2,5 часа с учетом того, что ждали несколько человек с беседы».

«Варшава — Минск. 03.02.25. Выезд из Варшавы в 08.45. В 12.42 прошли поляков. Дальше время белорусское. В 14.50 заехали к белорусам. В 15.20 пошли на контроль. В автобусе 41 пассажир. В 16.40 по белорусскому времени выезжаем с границы в Брест. Обе границы — 3 часа с учетом того, что ждали несколько человек с беседы».

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