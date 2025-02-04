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Трамп согласился с предложением Зеленского

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  • Аббас Галлямов
  • 4.02.2025, 11:32
  • 9,566
Трамп согласился с предложением Зеленского

Появляется уверенность в завтрашнем дне.

Заявление Трампа о том, что в обмен на поставки американского оружия Украине Америка хочет получить доступ к тамошним запасам редкоземельных металлов является мощным стабилизирующим фактором. До сих пор по вопросу об оружии существовала некоторая неопределенность, которая сильно напрягала ситуацию. Теперь все встает на свои места. Появляется уверенность в завтрашнем дне и ощущение стабильности (насколько она вообще возможна в ситуации войны).

Здесь стоит напомнить, что допуск партнеров к залежам указанных металлов был предусмотрен т. н. «планом Зеленского», представленным им в октябре прошлого года. То есть, по сути речь идет о том, что американский президент согласился с предложением Украины.

Аббас Галлямов, Telegram

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