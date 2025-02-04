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РосСМИ рассказали, как готовился подрыв главаря террористов в Москве

  • 4.02.2025, 11:44
  • 9,426
РосСМИ рассказали, как готовился подрыв главаря террористов в Москве
Армен Саркисян

Взрывное устройство, было заложено в диван.

Взрывное устройство в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве было приведено в действие дистанционно, сообщил ТАСС источник в российских силовых ведомствах. Это произошло, когда «глава» федерации бокса «ДНР», основатель террористического батальона «Арбат», близкий к беглому президенту Украины Виктору Януковичу криминальный авторитет Армен Саркисян спустился в холл подъезда, пишет сайт RTVI.

По словам собеседника ТАСС, взрывное устройство, предварительно, было заложено в диван в холле подъезда. Когда Саркисян спустился на первый этаж, злоумышленники привели его в действие. Мощность взрыва эксперты оценили в 400—500 г в тротиловом эквиваленте, пишет «Коммерсантъ».

Неизвестные могли вести наблюдение за главой террористического батальона «со стороны», предположил собеседник ТАСС.

«Очевидно, что взрыв был заранее подготовлен, в настоящее время правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения», — сообщил источник РБК.

В подготовке покушения на Саркисяна были задействованы несколько человек, роли каждого были заранее распределены, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. «Были люди, в том числе задействованные в слежке и непосредственно исполнители взрыва», — уточнил собеседник агентства.

Как утверждает телеграм-канал Shot, исполнителей могло быть двое. По данным канала, один из них занимался слежкой за Саркисяном, а другой разрабатывал план покушения и изготавливал взрывное устройство.

«Ориентировки на подозреваемых переданы всем службам Москвы и Московской области. По нашей информации, оповещены также сотрудники аэропортов и вокзалов», — пишет Shot.

Отметим, росСМИ сообщили, что в деле подрыва Саркисяна может быть «чеченский след».

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