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«Смеялся директору в лицо»

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  • 4.02.2025, 11:48
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«Смеялся директору в лицо»

Белорус рассказал, как уволиться, если наниматель не хочет отпускать до окончания контракта.

Белорус Захар, как он рассказывает в своем TikTok и комментариях, сейчас работает электриком на одном из предприятий в Германии. В видео он уточнил, что переехал в ЕС около года назад. Но этому предшествовало увольнение с госпредприятия в Беларуси — не устраивала зарплата (мужчина утверждает, что работал на «Беларуськалии» в Солигорске), пишет «Зеркало».

Тиктокер в одном из видео говорит, что наниматель не захотел расторгать с ним трудовой контракт, а его срок истекал через два года. Тогда сотрудник «нашел лазейку» и решил ее применить. Мужчина отметил, что если бы этот метод не сработал, то он просто перестал бы выходить в смену и его уволили бы по статье. Однако второй способ ему не очень нравился, так как он не исключал вероятности, что в Европе ему не понравится или закроют границы, тогда придется вернуться, а устроиться с «черной меткой» в трудовой книжке будет сложно.

@zakharchik85 #работа#беларусь#visa#работавевропе ♬ оригинальный звук - ZAKHARCHIK

— Есть такое понятие, как расторжение контракта по соглашению сторон в связи со сменой места жительства. Это такой пункт, по которому наниматель обязан тебя уволить, так как ты переезжаешь жить в другое место, например, за 100 км, и ты физически не можешь постоянно приезжать на работу, — поделился информацией блогер.

Тиктокер сообщил, что он сменил регистрацию места жительства — прописался к родственнику, жилье которого находится примерно в 100 км от Солигорска. Когда он получил отметку об этом в паспорт, то предъявил документ нанимателю. Через оговоренный срок контракт был расторгнут.

— Мужчинам обязательно надо при себе иметь военный билет, потому что все вы приписаны к определенным участкам, вас будут снимать с учета с предыдущего места жительства и ставить на учет по новому адресу, — добавил блогер.

Белорус сообщил, что уже год работает электриком на стройке в Европе и не жалеет об этом.

В комментариях некоторые пользователи сообщили, что идея с перерегистрацией на новое место жительства не нова, ею давно пользуются. Но были те, кто «жег все мосты»: намеренно прогуливали работу, и их увольняли по статье.

Вот некоторые отзывы зрителей:

«Этими контрактами людей привязали, как собак на цепь».

«Я мастер-строитель. Когда увольнялся, то пришел к нанимателю и сказал, что буду работать в соответствии с техникой безопасности и строго по своим обязанностям. Расторгли контракт за пять дней».

«Хорошо, что вы молодого возраста и можете спокойно найти работу в Европе. А могут ли ее найти люди 55 лет? У меня куча специальностей на руках».

«У меня проще было. Отработал 23 года на Белoрусской железной дороге, по контракту оставалась еще 3 года. Тоже в Европу уезжал и сказал, что мне трудовая книжка не нужна, я не выйду на работу, мол, увольняйте по статье. Уволили без статьи».

«У меня две статьи, я просто уходил — послал и пошел. По-другому с ними ну никак».

«Я так же увольнялся, по-другому никак не хотели. Смеялся директору в лицо, когда он сказал — не уволю до конца контракта. Через три дня с другой пропиской пришел».

Что говорит закон

О досрочном расторжении трудового контракта в связи со сменой места жительства рассказывала главный правовой инспектор труда подразделения Белoрусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Алина Гумен.

— Изменение места жительства — переезд в другую местность, безусловно, является уважительной причиной для досрочного расторжения контракта по требованию работника, так как влечет за собой невозможность или значительно затрудняет продолжение работы на прежнем месте, — отметила Алина Гумен.

Работнику надо указать в заявлении дату увольнения и представить нанимателю документы, которые подтверждают переезд. Это могут быть, к примеру, копия паспорта с регистрацией в другом населенном пункте или документы о приобретении в другой местности недвижимости (получении в дар, по наследству).

При этом наниматель может посчитать недостаточными доказательства о переезде. Например, если человек представил только паспорт с перерегистрацией в другом населенном пункте, а сам продолжает проживать по прежнему месту. В таком случае наниматель имеет право отказать работнику в увольнении — ему придется продолжить трудиться.

— Невыход на работу в таком случае будет являться прогулом, даже если в дальнейшем фактический переезд на новое место жительства подтвердится. За защитой своих прав работник может обратиться в суд с исковым заявлением о понуждении нанимателя к досрочному расторжению контракта, предоставить доказательства фактического переезда и невозможности продолжения работы у своего нанимателя.

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