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Россияне бросили позиции на Купянском направлении

  • 4.02.2025, 11:49
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Россияне бросили позиции на Купянском направлении

ВСУ заставили оккупантов бежать.

На Купянском направлении украинские защитники заставили российских оккупантов бросить некоторые свои позиции.

Об этом во вторник, 4 февраля, сообщили в оперативно-стратегической группировке войск «Хортица» (ОСГВ «Хортица»).

По словам украинских воинов, за прошедшие сутки россияне на Купянском направлении безуспешно проводили наступательные действия в районах Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово.

«Вследствие активного огневого воздействия подразделений Сил обороны, противник был вынужден оставить свои передовые позиции у одного из населенных пунктов», — рассказали в ОСГВ «Хортица».

Сейчас, по данным украинских разведчиков, командование оккупационной армии пытается вернуть своих солдат на позиции, угрожая им расстрелом.

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