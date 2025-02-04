Лукашенко остался без денег

Лукашенко остался без денег7
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 4.02.2025, 11:56
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И брать их неоткуда.
Лукашенко нужно торопиться. Единственное направление, где его могут «услышать» сейчас, — это Европа. Китай далековато. А Россия и США заняты более глобальными вопросами, чем агрофюрер и его разросшееся семейство.
В иной ситуации этому затишью можно было бы радоваться, как и проголосовавшим мертвым душам или подневольным рабочим с МТЗ и десяткам иных предприятий. Но не в ситуации, когда денег нет, и взять неоткуда. Радости не добавляют новый подход к санкциям — с пошлинами сложнее бороться, чем с дырявыми запретами. И начинающаяся эпоха тарифных войн.
Придется активизироваться на европейском направлении.
Telegram-канал «Ник и Майк»