Лукашенко остался без денег 7 Telegram-канал «Ник и Майк»

4.02.2025, 11:56

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И брать их неоткуда.

Лукашенко нужно торопиться. Единственное направление, где его могут «услышать» сейчас, — это Европа. Китай далековато. А Россия и США заняты более глобальными вопросами, чем агрофюрер и его разросшееся семейство.

В иной ситуации этому затишью можно было бы радоваться, как и проголосовавшим мертвым душам или подневольным рабочим с МТЗ и десяткам иных предприятий. Но не в ситуации, когда денег нет, и взять неоткуда. Радости не добавляют новый подход к санкциям — с пошлинами сложнее бороться, чем с дырявыми запретами. И начинающаяся эпоха тарифных войн.

Придется активизироваться на европейском направлении.

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