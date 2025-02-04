Путин вернул Россию к бандитским разборкам

Путин вернул Россию к бандитским разборкам1
- Андрей Окунь
- 4.02.2025, 12:02
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В стране новые «лихие 90-е».
После начала войны Саркисян создал «Армянский батальон», он же «АрБат», в который вербовал этнических армян. Вообще Саркисян, судя по всему, был крайне уважаемым человеком в путинской России, потому что его компаниям позволялось участвовать в госзакупках для нужд российской армии.
Путин в свое время усиленно использовал риторику, что в девяностых было хуже. И пусть он пришел к власти в 2000 году, когда кризис девяностых был в большей части купирован, ему это не помешало все заслуги приписать себе. Мол, именно он вытащил страну из ужаса бандитских убийств и криминальных разборок. Ну, как вытащил, так и втащил обратно.
Андрей Окунь, Telegram