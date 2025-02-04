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Путин вернул Россию к бандитским разборкам

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  • Андрей Окунь
  • 4.02.2025, 12:02
  • 4,356
Путин вернул Россию к бандитским разборкам
Андрей Окунь

В стране новые «лихие 90-е».

После начала войны Саркисян создал «Армянский батальон», он же «АрБат», в который вербовал этнических армян. Вообще Саркисян, судя по всему, был крайне уважаемым человеком в путинской России, потому что его компаниям позволялось участвовать в госзакупках для нужд российской армии.

Путин в свое время усиленно использовал риторику, что в девяностых было хуже. И пусть он пришел к власти в 2000 году, когда кризис девяностых был в большей части купирован, ему это не помешало все заслуги приписать себе. Мол, именно он вытащил страну из ужаса бандитских убийств и криминальных разборок. Ну, как вытащил, так и втащил обратно.

Андрей Окунь, Telegram

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