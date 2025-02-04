Минчанки засняли, как хореограф отчитала их на занятии 3 4.02.2025, 12:09

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Миллионы просмотров и серьезные споры в комментариях.

Две подруги из Минска сходили на занятие в танцевальную школу и случайно засняли момент, где преподаватель отчитывает их за громкие смешки во время урока. Казалось бы, ситуация не из разряда удивительных.

Но 2 миллиона просмотров на ролике в TikTok, и 800 тысяч в Instagram, и тысячи комментариев неожиданно втянули белорусов в ожесточенную танцевальную дискуссию, пишет «Онлайнер».

«Как в школе! Еще бы двойки в дневники поставила!», «Дай кому-то немного власти — и он возомнит себя властелином Вселенной», «Как так можно — это же хобби, а не занятие государственной важности», — восклицают сторонники «разговорчивых» девушек. Им оппонируют адвокаты преподавателя, рассказывая, какой ад — вести занятия в классах без дисциплины. К ним присоединяются, кажется, вообще все, кто имел хоть какой-то опыт преподавания. В общем белорусы начали натуральные «звездные войны» из-за чьих-то занятий по танцам, и следить за этим страшно и увлекательно одновременно.

Меж тем, появились уже даже профессиональные разборы ситуации от других преподавателей. В одном из самых популярных автор поясняет, что неправы на самом деле обе стороны:

— С одной стороны, нужно всегда слушать преподавателя, как на лекции в университете, иначе никакого смысла не будет. С другой — хореографу тоже нужно помнить, что новички превращаются на занятиях в семилетних детей, и они и так напуганы новым местом и обстоятельствами. Разговорчики и шутки — это их способ снять стресс. И на них ни в коем случае нельзя агрессировать, особенно при толпе. Лучше погладить по головке и попытаться найти подход — именно как с детьми.

Кажется, это мнение имеет шансы всех наконец примирить. А что думаете вы?

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