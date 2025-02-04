закрыть
4 февраля 2025, вторник, 13:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанки засняли, как хореограф отчитала их на занятии

3
  • 4.02.2025, 12:09
  • 3,016
Минчанки засняли, как хореограф отчитала их на занятии

Миллионы просмотров и серьезные споры в комментариях.

Две подруги из Минска сходили на занятие в танцевальную школу и случайно засняли момент, где преподаватель отчитывает их за громкие смешки во время урока. Казалось бы, ситуация не из разряда удивительных.

Но 2 миллиона просмотров на ролике в TikTok, и 800 тысяч в Instagram, и тысячи комментариев неожиданно втянули белорусов в ожесточенную танцевальную дискуссию, пишет «Онлайнер».

«Как в школе! Еще бы двойки в дневники поставила!», «Дай кому-то немного власти — и он возомнит себя властелином Вселенной», «Как так можно — это же хобби, а не занятие государственной важности», — восклицают сторонники «разговорчивых» девушек. Им оппонируют адвокаты преподавателя, рассказывая, какой ад — вести занятия в классах без дисциплины. К ним присоединяются, кажется, вообще все, кто имел хоть какой-то опыт преподавания. В общем белорусы начали натуральные «звездные войны» из-за чьих-то занятий по танцам, и следить за этим страшно и увлекательно одновременно.

@eka.grechka

♬ оригинальный звук - lebedochek

Меж тем, появились уже даже профессиональные разборы ситуации от других преподавателей. В одном из самых популярных автор поясняет, что неправы на самом деле обе стороны:

— С одной стороны, нужно всегда слушать преподавателя, как на лекции в университете, иначе никакого смысла не будет. С другой — хореографу тоже нужно помнить, что новички превращаются на занятиях в семилетних детей, и они и так напуганы новым местом и обстоятельствами. Разговорчики и шутки — это их способ снять стресс. И на них ни в коем случае нельзя агрессировать, особенно при толпе. Лучше погладить по головке и попытаться найти подход — именно как с детьми.

Кажется, это мнение имеет шансы всех наконец примирить. А что думаете вы?

@angelsarcasm @lebedochek Преподаю танцы в Минске🇧🇾запись в инст angelsarcassm #minsk #танцы #минск ♬ оригинальный звук - angelina lebedeva

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов