В армию РФ намерены брать сифилитиков и психбольных 2 4.02.2025, 12:28

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У оккупантов заканчиваются человеческие ресурсы.

Минобороны РФ разработало проект, которым предлагается поменять категории годности военнообязанных с некоторыми заболеваниями — например, с психическими расстройствами и сифилисом.

Изменения планируют внести в положение о военно-врачебной экспертизе. Документ опубликован на портале проектов правовых актов.

«Опыт массового освидетельствования военнослужащих в период проведения спецоперации показал наличие в расписании болезней <…> неточностей, диагностических критериев, требующих их приведения к современным подходам», — говорится в пояснительной записке.

Судя по документам, людям, которые болеют сифилисом, категорию годности предлагают поменять с «В» («ограниченно годен») на «Б» («годен с незначительными ограничениями»). Помимо этого, предлагается убрать пункт «поздний, врожденный сифилис» — по нему ранее признавали негодными к службе.

В графе «эндогенные психозы», к которым относятся шизофрения, шизотипические расстройства, шизоаффективные, бредовые, острые и преходящие психотические расстройства, категорию «Д» («не годен») предлагают изменить на «В» («ограниченно годен»), если они «умеренно выражены, кратковременны».

Также категории с «Д» на «В» планируется изменить в графе «невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства» и «расстройства личности» «при резко выраженных стойких болезненных проявлениях». Помимо этого, вместо категории «В» может появиться «Б» для имеющих психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ», если нарушения «умеренные и незначительные».

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