Весь февраль под Пинском будут стрелять

Весь февраль под Пинском будут стрелять1
- 4.02.2025, 12:26
Пограничники выпустили предупреждение.
Пинский пограничный отряд информирует, что весь февраль с понедельника по пятницу в период с 9.00 до 22.00 на войсковом стрельбище у деревни Выжловичи на Пинщине будут проводиться стрельбы.
«Опасной является зона протяженностью 3900 м от северо-западной окраины н.п.Выжловичи и далее в северо-западном направлении на ширину 2390 м. Во избежание несчастных случаев нахождение на данной территории в указанное время строго запрещено», — отметили в погранотряде.