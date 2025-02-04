Весь февраль под Пинском будут стрелять 1 4.02.2025, 12:26

Пограничники выпустили предупреждение.

Пинский пограничный отряд информирует, что весь февраль с понедельника по пятницу в период с 9.00 до 22.00 на войсковом стрельбище у деревни Выжловичи на Пинщине будут проводиться стрельбы.

«Опасной является зона протяженностью 3900 м от северо-западной окраины н.п.Выжловичи и далее в северо-западном направлении на ширину 2390 м. Во избежание несчастных случаев нахождение на данной территории в указанное время строго запрещено», — отметили в погранотряде.

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