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В Сети восхищаются тем, как пассажиры помогли водителю троллейбуса в Минске

  • 4.02.2025, 12:40
  • 1,624
В Сети восхищаются тем, как пассажиры помогли водителю троллейбуса в Минске

Видеофакт.

Пользователи восхищаются, как пассажиры помогли водителю троллейбуса в Минске. Видео об этом появилось в TikTok.

«Белорусы такие белорусы. Помогли поставить на место токоприемник, уговаривать не пришлось», – рассказала блогер.

Люди стали восхищаться в комментариях:

«Чтобы не говорили, но мы дружный народ и готовы прийти на помощь в любой ситуации».

«Я помню Хавьер, Могилев. Тогда все толкали троллейбусы, автобусы, никого не просили».

«Приятно видеть себя в таком видео. Я в желтой куртке».

«По-человечески».

@ms_nami Помощь рядом🤍 Всякое видала, но как пассажиры толкают троллейбус - нет) мужчины моментально с мест повскакивали, чтобы посодействовать, не перевелись еще богатыри)) #Минск #чп #чпбеларусь #помощьнадорогах #белорусскиебогатыри ♬ sonido original - Vibes by Ley

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