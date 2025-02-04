В Сети восхищаются тем, как пассажиры помогли водителю троллейбуса в Минске
- 4.02.2025, 12:40
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Видеофакт.
Пользователи восхищаются, как пассажиры помогли водителю троллейбуса в Минске. Видео об этом появилось в TikTok.
«Белорусы такие белорусы. Помогли поставить на место токоприемник, уговаривать не пришлось», – рассказала блогер.
Люди стали восхищаться в комментариях:
«Чтобы не говорили, но мы дружный народ и готовы прийти на помощь в любой ситуации».
«Я помню Хавьер, Могилев. Тогда все толкали троллейбусы, автобусы, никого не просили».
«Приятно видеть себя в таком видео. Я в желтой куртке».
«По-человечески».
@ms_nami Помощь рядом🤍 Всякое видала, но как пассажиры толкают троллейбус - нет) мужчины моментально с мест повскакивали, чтобы посодействовать, не перевелись еще богатыри)) #Минск #чп #чпбеларусь #помощьнадорогах #белорусскиебогатыри ♬ sonido original - Vibes by Ley