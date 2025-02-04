Эксперты рассказали, что будет при отказе от алкоголя на месяц 4.02.2025, 12:44

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Печень точно скажет вам спасибо.

Отказ от алкоголя идет только на пользу человеку. Но мало кто рискует взять и отказаться от спиртного раз и навсегда. Поэтому иногда учёные предлагают просто попробовать провести так называемый сухой месяц, чтобы на практике ощутить эффект.

Как отмечается, улучшение сна, сияющая кожа и более тонкая талия это далеко не полный список преимуществ.

Специалисты заявили, что уже через несколько дней алкоголь начинает выводиться из крови, настроение становится лучше, отмечается нормализация работы пищеварительной системы, укрепляется иммунитет. А через месяц будет отмечено снижение уровня холестерина и потеря веса. А это убирает фактор риска для таких опасных и серьёзных заболеваний, как гипертония и диабет. Если же продолжить сухие месяцы и дальше, то можно будет отметить, что утро стало энергичнее, уменьшается риск развития семи видов рака и проблем с печенью.

Когда человек употребляет алкоголь, он попадает в желудок, всасывается в кровоток, распространяется по организму. Когда человек оказывается в стадии опьянения, кровеносные сосуды сужаются, повышается артериальное давление. Кроме того, алкоголь топит систему вознаграждения мозга, растёт выброс дофамина, появляется чувство эйфории. Однако параллельно снижается активность мозга и уровня энергии, из-за чего замедляются мысли и чувства.

Когда алкоголь во время сухого месяца перестаёт воздействовать на сосуды, давление нормализуется, питание клеток и органов улучшается, так как нормализуется кровоток. Речь становится более внятной, равновесие восстанавливается. По мере протрезвления человек почувствует бодрость по утрам и лёгкость подъёмов с кровати, то есть будет чувствовать себя более отдохнувшим.

Кожа приобретает сияние, так как нормализуется работа сосудов и улучшается питание покровов. А ещё алкоголь подавляет водный обмен, человек потребляет мало жидкости. Когда происходит отказ от алкоголя, человек пьёт больше чистой воды, что приводит к детоксикации и увлажнению.

На фоне сухого месяца отдыхает и восстанавливается печень — один из важнейших органов тела. Она и фильтрует, и производит холестерин, и имеет массу иных полезных функций. Цирроз печени начинается без симптомов. И если выпивать регулярно, можно ускорить процесс. При отказе от алкоголя печень точно скажет вам спасибо.

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